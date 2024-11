Rhmz izdao posebno upozorenje: Velike razlike u temperaturi danas donose ozbiljne zdravstvene probleme: Ova grupa ljudi posebno na udaru!

Zima se ne predaje lako! Iako nas sunčani dani mame da zaboravimo na zimu, jutarnji mraz nas podseća da je zima tek na početku.

Prema najavama RHMZ-a, u Srbiji će danas, nakon hladnog jutra sa temperaturama i do minus pet stepeni, dan biti sunčan i topliji, sa maksimalnom temperaturom do 16 stepeni. Tokom dana biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju pojačan, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od -5 do 4, najviša od 11 do 16 stepeni. Jutro će u Beogradu biti hladno, a dan sunčan s temperaturom do 14 stepeni. Takođe, promena temperature može