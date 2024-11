Temperatura za vikend pada za 10 stepeni i stiže sneg.

U Srbiji će danas nakon jutarnjeg mraza i temperature čak do minus pet stepeni, dok će tokom dana biti pretežno sunčan, saopštio je RHMZ. Ujutro će biti pretežno vedro i hladno, u većem delu Srbije sa slabim, pri tlu i umerenim mrazem, a ponegde i sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju pojačan, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od -5 do 4, najviša od 11 do 16 stepeni. Jutro će u Beogradu biti