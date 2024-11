"Razlupani Semafor je gotov": Rasulo u Šolcovoj koaliciji, AfD pominje "oslobođenje" Nemačke, CDU traži hitne izbore

Opstanak nemačke vladajuće "Semafor koalicije" je mesecima bio ugrožen dok ona konačno nije pukla u sredu uveče, nakon što je kancelar Olaf Šolc iz Socijaldemokratske partije (SPD) odlučio da smeni ministra finansija Kristijana Lindnera iz Slobodne demokratske stranke (FDP).

Nemački list Tagesspiegel navodi da je Lindner ranije Šolcu predložio nove izbore, ali da je on to odbio, pa je posle tri godine na vlasti propala koalicija ove dve partije sa Zelenima. "Semafor" je inače, veoma nepopularan u Nemačkoj i prema najnovijoj INSA anketi ima svega oko 30,5 procenata podrške. "Da je Kristijan Lindner to želeo, uspelo bi“, napisao je ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD) u sredu uveče na mreži X. Alis Vajdel, kopredsedavajuća desničarske