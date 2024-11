Ana Brnabić opoziciji: Imaju dva načina da smene Vučića - nasilje na ulici ili referendum

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je sinoć opoziciji da im je najjednostavniji način da smene predsednika Aleksandra Vučića da prihvate njegov predlog za referendum, jer kroz Skupštinu to nema šanse da se desi.

Kako je pojasnila, da bi predsednik bio razrešen kroz Skupštinu, potrebno je da za to glasa dve trećine poslanika što opozicija nema. „Sve i da Aleksandar Vučić zamoli narodne poslanike SNS-a, ne verujem da bi glasali za njegov opoziv. Ja ne bih glasala jer mislim da je to loše za Srbiju i ne želim u tome da učestvujem. Kroz Skupštinu to nema šanse da se desi, to nije način da ga smene”, kazala je ona. Brnabić im poručuje da postoje dva načina od kojih je jedan