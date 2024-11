To je kraj; Procurila informacija sa ključnog sastanka

Nemački kancelar Olaf Šolc saopštio je u sredu uveče da smenjuje ministra finansija Kristijana Lindnera, koji je ponovo odbacio budžetski plan za podsticanje investicija i zadržavanje radnih mesta u automobilskoj industriji.

Pošto je Lindner šef FDP-a, ovo označava kraj "semaforske koalicije" SPD-a, Zelenih i liberala, na vlasti od decembra 2021. godine. Glavno je pitanje kada će biti raspisani novi izbori. Šolc želi izbore u martu, a opozicija što pre, već u januaru. Kancelar Šolc je najavio da će Bundestag glasati o poverenju vladi do 15. januara: ako ne dobije poverenje, izbori mogu biti organizovani do kraja marta 2025. godine, šest meseci pre redovnog datuma. Do tada Šolc planira