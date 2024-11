Kamala Haris telefonirala Donaldu Trampu

Demokratska kandidatkinja za predsednicu SAD Kamala Haris danas je telefonirala Donaldu Trampu i čestitala mu izbornu pobedu, piše Vašington post, pozivajući se na pomoćnika potpredsednice.

Potpredsednica je takođe „razgovarala o važnosti mirnog prenosa vlasti i statusa predsednika za sve Amerikance“, rekao je pomoćnik. Vice President Kamala Harris has called President-Elect Trump to concede and congratulate him, per a Harris aide. — Josh Dawsey (@jdawsey1) November 6, 2024 Haris će održati govor večeras u Vašingtonu na Univerzitetu Hauard.