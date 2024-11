Mali tvrdi: Nacionalni stadion košta 464 miliona evra, sve smo razjasnili sa Fiskalnim savetom

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je, govoreći o Predlogu budžeta za 2025, da su budžetom planirani infrastrukturni projekti su izgradnja devet auto-puteva, brzih saobraćajnica, EXPO 2027, Nacionalnog stadiona, i Kliničkog-centra Vojvodina i da je ovo prvi predlog budžeta koji Srbija radi kao zemlja sa investicionim rejtingom.

Naveo je i da će iz budžeta za kapitalne investicije naredne godine biti usmereno 7,4 odsto BDP-a. Mali je negirao informacije Fiskalnog saveta Srbije prema kojima će Nacionalni stadion, sa 52.000 mesta, koštati više nego što je prvobitno rečeno. „Stadion će koštati 464 miliona evra plus PDV, a oni su dodali i linijsku infrastrukturu, a to je cela infrastruktura vezana za EXPO i došli su do veće cifre. Juče smo sve oko cene razjasnili sa Fiskalnim savetom“,