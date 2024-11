Sindikati najavili za narednu nedelju skraćene časove u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Valjevu

Beta pre 3 sata

Predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvete najavili su danas da će od naredne nedelje časovi biti skraćeni na 30 minuta u školskim upravama u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Valjevu. Oni su novinarima ispred Školske uprave u Beogradu rekli da će te škole, pošto su 11. i 12. novembar neradni dani za prosvetu, štrajkovati od 13. do 18. novembra. Prva nedelja štrajka sa skraćenim časovima, kako su naveli, sprovedena je u 70 odsto škola u Beogradu i 80 odsto škola u Požarevcu. Objasnili su da će štrajkovati jer će državni budžet za narednu godinu biti usvojen bez povećanja plata u procentu koji su tražili od Vlade Srbije i najavili mogućnost neke vrste radikalizacije štrajka ukoliko Vlada ne bude ubuduće prihvatala njihove predloge. Naredne korake, kako su naveli, najaviće kada budžet za 2025. godinu uđe u proceduru u Skupštini Srbije. Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dobrivoje Marjanović naveo je da prema najavljenom povećanju plata od 11 odsto, plate neće doći do republičkog proseka, kako je ranije dogovoreno sa Vladom, već do proseka koji je bio u junu ove godine. "Naš stav nije da jednom dostignemo republički prosek, već da dođemo i na više od njega... Bez obzira što nas deklarativno pozivaju na pregovore, tu nema ni 'p' od pregovora", kazao je Marjanović. Dodao je da će uoči usvajanja novog republičkog budžeta u Skupštini Srbije pokušati da razgovaraju sa poslaničkim grupama i vlasti i opozicije, kako bi ih informisali o svojim zahtevima. "Oni će vrlo verovatno, kako su i najavili, progurati ovo kroz Skupštinu i biće usvojen budžet ovakav kakav jeste. Štrajk kakav je trenutno je na snazi, ali može da bude radikalizovan na više načina - ako predložimo Vladi sistemsko rešenje i ne budu nas zvali tokom decembra, može se desiti da ćemo tada doneti drugačiju odluku", kazao je Marjanović. U drugom slučaju, kako je dodao, ukoliko dođe do dodatnih pritisaka na zaposlene u obrazovanju, pošto se najavljuju i umanjenja zarada zbog štrajka, tada će sigurno pozvati kolege da reaguju burnije nego sada. "Mislimo da i dalje, to i oni kažu, postoji mesta za to da se ono što smo potpisali sprovede. Znamo da postoji novac u državi za te svrhe, jer im se odliva za druge svrhe. Insistiramo na konkretnim datumima. 1. januar jeste bio presek i to je Vlada prekršila", dodao je on. Ocenio je i da je decembar idealno vreme za pregovore, jer tada kreću razgovori o novom kolektivnom ugovoru za prosvetne radnike koji ističe u martu, a važiće tri godine, i naglasio da bi povećanje plata koje traže sindikati, moglo da bude regulisano upravo kroz taj ugovor. Predsednica Unije sindikata škola Beograda Snežana Romandić Petrović je rekla da je prošle nedelje 70 odsto škola u Beogradu radilo sa skraćenim časovima i ocenila da nikada nije bilo toliko jedinstva. Navela je da su prosvetni radnici koji sprovode taj oblik štrajka pod velikim pritiscima direktora koji svakodnevno prave spiskove, kao i čestih inspekcija koje obilaze škole, ali odolevaju i biće istrajni. "Škole u Beogradu su bile na visini svog zadatka", ocenila je Romandić Petrović. Jasminka Marić iz Školske uprave Požarevac navela je da je u toj upravi 80 odsto škola bilo u nekoj vrsti zakonskog štrajka - 20 škola je radilo sa časovima 45 minuta, 40 škola po 30 minuta i 30 škola mešovito. I ona je istakla jedinstvo kolega i odlučnost da istraju u svojim zahtevima i pored pritisaka. Marić je pozvala kolege koje neće da štrajkuju, da se odreknu svega za šta se izbore sindikati i povećanje plata daju u humanitarne svrhe. Od ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović i premijera Miloša Vučevića je tražila da uvaže zahteve prosvetara: "Staće nam škole draga Slavice, dragi Miloše, bez obzira što ih vi renovirate, neće imati ko da radi u školama ako ovako nastavimo", kazala je Marić. {Video1:}

(Beta, 08.11.2024)