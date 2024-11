U ovom gradu jutros je izmereno -8: Upaljen žuti meteo alarm, evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana

U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar, uveče slab i umeren jugoistočni.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ujutru će biti hladno sa slabim i umerenim mrazem, u Sremu i Posavini, po kotlinama, dolinama reka i visoravnima zapadne, jugozapadne i južne Srbije magla. Tokom dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus šest na jugoistoku do plus dva u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 16