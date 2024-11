Sutra maglovito sa sunčanim intervalima

U Srbiji će ujutru i pre podne biti magla i niska oblačnost, dok će tokom dana biti razvedravanje sa sunčanim intervalima, ali će uveče ponovo biti maglovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, u košavskom području umeren, a u donjem Podunavlju i Braničevu kratkotrajno i jak, jugoistočni, do kraja dana u slabljenju i skretanju na severoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus šest do dva, a najviša od šest do 12 stepeni Celzijusa. U toku noći na istoku Srbije očekuje se mestimično slaba kiša, na visokim planinama provejavanje slabog snega. U Beogradu će ujutru biti kratkotrajna magla i slab mraz, a u toku dana pretežno