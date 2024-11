Kremlj demantovao da su Putin i Tramp razgovarali

Beta pre 1 sat

Kremlj je demantovao danas da su ruski predsednik Vladimir Putin i novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp razgovarali od njegove pobede na američkim predsedničkim izborima, kako je objavio američki list Vašington post. "To apsolutno ne odgovara realnosti, to je čista izmišljotina. Jednostavno to je lažna informacija," rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Američki dnevnik Vašington Post juče je javio da je Tramp u četvrtak razgovarao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i zamolio ga da ne izaziva zaoštravanje u Ukrajini. To bi bio prvi telefonski razgovor njih dvojice od kada je Tramp pobedio na američkim predsedničkim izborima 5. novembra.

"Razgovarali su o postizanju mira na evropskom kontinentu, a Donald Tramp je izrazio nadu u nastavak razgovora o skorom rešavanju rata u Ukrajini", napisao je američki list pozivajući se na neimenovane izvore.

(Beta, 11.11.2024)