Debakl: Alkaraz osvojio samo gem u prvom setu, očajan start Španca na Završnom mastersu

Norveški teniser Kasper Rud pobedio je trećeg tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle dva seta, 6:1, 7:5 u meču prvog kola na završnom ATP turniru u Torinu.

Meč je trajao sat i 27 minuta, a bila je ovo prva pobeda Ruda nad španskim teniserom. Rud, sedmi teniser sveta, uzeo je četiri puta servis španskom teniseru, dok je Alkaraz napravio jedan brejk. Norveški teniser je osvojio pet poena direktno iz servisa, dok je Alkaraz zabeležio četiri asa. RAMPANT RUUD 💪 The moment @CasperRuud98 recorded his first EVER win over Alcaraz 6-1 7-5! #NittoATPFinals pic.twitter.com/zAuqklbrqf — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2024 U