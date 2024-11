U izraelskom napadu u Siriji ubijen komandant Hezbolaha

Komandant Hezbolaha Salim Džamil Ajaš, koji je odgovoran za atentat na bivšeg libanskog premijera Rafika Haririja, ubijen je u nedavnom izraelskom vazdušnom napadu u Siriji, javili su mediji u Saudijskoj Arabiji.

Da je Salim Džamil Ajaš ubijen objavio je list Al Arabia, dok je prema nepotvrđenim informacijama na društvenim mrežama on pogođen u blizini sirijskog grada Al-Kusair, preneo je Tajms of Izrael. Prema američkom Stejt departmentu, Ajaš, čiju je glavu strane Vašington ucennio na deset miliona dolara, bio je viši član Hezbolahovog odreda za ubistvo "Jedinice 151". On je 2020. godine osuđen u odsustvu na doživotni zatvor od strane tribunala koji podržava UN, zbog uloge