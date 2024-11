Brnabić: Vučić među prvih 15 svetskih lidera koji je razgovarao sa Trampom, to je nestvarno

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u prvih 15 svetskih državnika koji se čuo sa Donaldom Trampom od kada je izabran.

"To je nestvarno za nas", ocenila je Brnabić na televiziji Pink. Ocenila je da je to neverovatno važna stvar za Srbiju, ali da neće biti radikalnih promena u politici SAD. "Da li ćemo mi imati sagovornika koji je mnogo spremniji da čuje i sagovornika sa kojim možemo da razgovaramo - da, ali da će biti tako radikalni...ne očekujte da će nam stvari biti lake", kazala je Brnabić. Nekadašnji ministar spoljnih poslova, sada unutrašnjih, Ivica Dačić ocenio je da je to