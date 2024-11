Brnabić: Nije vreme za nove izbore, mnogo važnih stvari treba uraditi do 2027.

Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić izjavila je danas da nije vreme za nove izbore jer Srbija, kako kaže, ima mnogo važnih stvari koje treba da uradi do 2027. godine, među kojima je i završetak projekta Ekspo.

Brnabić je rekla da se SNS kao stranka trudi da uvek bude spremna za izbore, da jača infrastrukturu i unutarstranački rad navodeći da je to ''elementarna stranačka kultura''. - Ali da li planiramo u ovom trenutku izbore, ja to nisam videla niti lično mislim da bi to bilo dobro, zato što Srbija ima toliko stvari koje mora da uradi do 2027. godine - rekla je Brnabić za K1 televiziju. Navela je da je Srbija potvrđeni domaćin Svetske izložbe Ekspo 2027 i da treba da