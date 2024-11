Brnabić: Protest opozicije totalni fijasko

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je sigurna da utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu ide svojim tokom i da je najvažnije da se tačno utvrdi ko je odgovoran, a ne da se pravda traži na ulici i da se tragedija politizuje.

Ona je ocenila i da za utvrđivanje okolnosti šta se dogodilo u takvoj nesreći 10 ili 12 dana nije previše vremena. "Najvažnije u ovom trenutku, da se to nikada više ne bi desilo u budućnosti, je da se tačno utvrdi ko je zaista odgovoran, pa onda da sudstvo to preuzme i da krenu procesi. Nisam za to da imamo lov na veštice, da uhapsite nevine i optužite nevine ljude. Važno je da optužite one koji zaista deluje da su odgovorni, a sudstvo će onda odlučiti za koga ima