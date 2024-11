Kalas pred poslanicima EP: U narednih pet godina potrebni jasni razultati kada je reč o proširenju Evropske unije

Kandidatkinja za visoku predstavnicu EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas izjavila je danas, tokom saslušanja pred poslanicima Evropskog parlamenta, da su u narednih pet godina potrebni jasni rezultati kada je reč o proširenju EU i poručila da će blisko sarađivati sa komesarkom za proširenje radi postizanja tog cilja.

Kalas je u uvodnom obraćanju, tokom saslušanja pred Odborom EP za spoljne poslove, rekla da su problemi suseda EU danas problemi EU sutra. "Za većinu naših suseda, Evropska unija ima snažnu moć privlačnosti, od Zapadnog Balkana do Ukrajine", ukazala je Kalas. Ona je naglasila da je proširenje EU geostrateško investiranje koje je u interesu EU. "To čini našu Uniju jačom. To čini nove članove evropske porodice stabilnijim i sigurnijim. I sve nas to čini