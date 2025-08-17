Vlada Kanade primorala sindikat stjuardesa i kompanije Er Kanada na arbitražu

Kanadska vlada je danas primorala avio-kompaniju Er Kanada i sindikat koji zastupa stjuardese na arbitražu, nakon što je njihova obustava rada danas ostavila više od 100.000 putnika širom sveta bez prevoza, tokom vrhunca letnje turističke sezone.

Savezna ministarka za rad Pati Hajdu rekla je da sada nije vreme za rizikovanje sa ekonomijom, što znači da će se 10.000 štrajkačkih stjuardesa uskoro vratiti na posao. Prekid rada najveće kanadske avio-kompanije utiče na oko 130.000 ljudi dnevno, a oko 25.000 Kanađana bi moglo da ostane „zarobljeno“ na aerodromima. Er Kanada obavlja oko 700 letova dnevno. Spor oko ugovora između avio-kompanije i sindikata stjuardesa eskalirao je u petak, nakon što je sindikat