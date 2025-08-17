Er Kanada obustavlja letove: Štrajk više od 10.000 stjuardesa izazvao globalni haos
Blic pre 50 minuta
Kompanija Er Kanada je obustavila sve operacije jer je juče ujutru, nakon što je prošao rok za postizanje dogovora, više od 10.000 stjuardesa stupilo u štrajk ostavljajući putnike širom sveta u haosu.
Portparol Kanadskog sindikata javnih službenika (CUPE) Hju Pulio potvrdio je da je štrajk započeo jer dogovor nije postignut, a avio-kompanija je ubrzo potom saopštila da će obustaviti sve operacije, prenosi AP. Žestoka borba oko ugovora između najveće kanadske avio-kompanije i sindikata koji predstavlja 10.000 njenih stjuardesa eskalirala je u petak kada je sindikat odbio zahtev kompanije o arbitraži uz posredovanje vlade, što bi ukinulo pravo na štrajk i