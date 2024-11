"Važno da tužilaštvo što pre izađe sa činjenicama i optužnim predlogom": Vučić o tragediji u Novom Sadu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da zahteva moralnu i političku odgovornost predstavnika vlasti za nesreću u Novom Sadu i pozvao tužilaštvo da, ako je moguće, što pre izađe sa činjenicama i optužnim predlogom za lica koja smatraju odgovornim za nesreću.

Vučić je naglasio da kao društvo moramo da pokažemo odgovornost. ''Kada kažete da je najveći problem upotrebna dozvola, a most kojim se jedino možete pohvaliti, jer ništa drugo niste napravili ma koliko novca na tome uzeli, posle osam godina nema upotrebnu dozvolu i može da pogine dve, tri pet hiljada, ljudi to govori koliko ste neobjektivni i neozbiljni, i ljudi to vide i nemojte da ih plašite'', rekao je Vučić novinarima u Bakuu, gde je učestvovao na Samitu o