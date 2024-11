Borelj: Veća podrška EU Ukrajini posle pobede Trampa

Evropska unija treba da razmotri scenario u kojem se njena podrška Ukrajini povećava posle pobede Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD, izjavio je danas visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

On je najavio da će o daljem delovanju u ovoj oblasti biti reči na sastanku Saveta za spoljne poslove EU sledećeg ponedeljka. - Ne možemo imati situaciju da Amerikanci deluju, a Evropljani samo reaguju. Moramo sami da preuzmemo odgovornost. Moramo da uverimo Ukrajinu da će se naša podrška nastaviti, ali za to su potrebni odgovarajući resursi i odlučnost. To zahteva političku volju i, pre svega, finansijska sredstva - poručio je Borelj u Varšavi na zajedničkoj