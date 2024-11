"Izrael kao uslov za sporazum s Hezbolahom traži dozvolu za napad na Liban"

U okviru uslova za postizanje primirja sa Hezbolahom, izraelski zvaničnici insistiraju da se Izraelu dozvoli da napadne Liban u bilo kojem trenutku, izjavio je danas francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

On je naveo da to ''nije u skladu sa suverenitetom jedne jake zemlje''. Govoreći pre odborom francuske nacionalne skupštine o razgovorima koje je vodio sa izraelskim zvaničnicima u Jerusalimu, Baro je rekao da je to uslov na kojem sve više insistiraju izraelski zvaničnici, prenosi Rojters. "Danas u Izraelu čujemo glasove onih koji zahtevaju da se Izraelu dozvoli da napadne Liban u bilo kojem trenutku, čak i ulazak na teritoriju Libana kao što je to slučaj sa