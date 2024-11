Miran Pogačar: Radićemo na tome da se protesti nastave i da se energija održi

Miran Pogačar iz Pokreta BRAVO izjavio je večeras kako će „ovih dana“ raditi na tome da se protesti, zbog pogibije 14 ljudi u urušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, nastave i da se energija održi. „Imaćemo proteste u narednom periodu.

Oni moraju da se nastave, kao i pritisak. Ova vlast reaguje samo na pritisak“, rekao je Miran u emisiji „Među nama“ na TV Nova. On je poručio da ne mogu da dozvole da „vlast radi ono što je naumila, a to je da ih ućutka kako bi zaboravili na tragediju“. Fokus treba da ostane na tome da je 14 pogunulih u urušavanju nadstrešnice, istakao je on. „Mi na ulicama moramo da pokažemo spremnost i odlučnost da se borba i dalje nastavi i da oni koji su krivi budu ne samo