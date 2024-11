Za vikend vedrije u Novom Sadu, u ponedeljak 14 stepeni

Još dva dana tmurno i hladno u Novom Sadu, pa sve toplije i uz više sunca.

U četvrtak oblačno, a temperatura će biti od 2 do 5 stepeni. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. I petak tmuran, ali malo topliji - biće od 1 do 7 stepeni. Subota vedrija, uz sunčane intervale, a temperatura će biti od 1 do 9 stepeni. Nedelja još vedrija, ali jutro hladnije. Tog dana će biti od -1 do 10 stepeni. Ponedeljak promenljivo oblačan, ali dosta topliji. Temperatura će biti od 3 do 14 stepeni. Od srede, 20. novembra će biti pretežno oblačno