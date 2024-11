Ruski ambasador: Spremni smo za pregovore ako Tramp prihvata realnost na terenu

Rusija je otvorena za pregovore o okončanju rata u Ukrajini ako novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp bude započeo pregovore zasnovane na ''realnosti ruskog napredovanja'', saopštio je predstavnik Rusije u evropskoj kancelariji UN u Ženevi Genadij Gatilov. ''Tramp je obećao da će preko noći okončati ukrajinsku krizu.

Okej, hajde da budemo realni, znamo da se to neće nikad dogoditi. Ali ako on započne ili predloži nešto kako bi se započeo politički proces, to će biti dobro došlo'', rekao je on, prenosi Rojters. Gatilov je dodao da se u tom slučaju mora uzeti u obzir ''realnost na terenu'', odnosno to, kako je rekao, da je Ukrajina u defanzivi tokom celog trajanja sukoba. Govoreći o mogućnosti novog dijaloga Moskve i Vašingtona, ruski predstavnik je rekao da izbor Trampa govori