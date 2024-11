Brnabić demantovala Preradovića: Postoje desetine neoborivih dokaza da je predsednik bio na Andrićevom vencu tokom trajanja protesta

Predsednica Skupštine Ana Brnabič reagovala je večeras na društvenoj mreži Iks povodom izjave Zorana Preradovića, urednika i novinara nedeljnika „Radar“ da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Novi Sad došao tek po završetku protesta 5. novembra, i da postoje svedoci koji su ga videli.

Postoje desetine neoborivih dokaza da je predsednik Aleksandar Vučić te večeri, tokom trajanja protesta, a do polaska u Novi Sad (o čemu su građani odmah bili obavešteni) bio u Beogradu i to na svom radnom mestu, na Andrićevom vencu, napisala je Brnabić. Ona je opet targetirala UM medije, navodeći da „sa druge strane, gluposti koje Preradović izgovara su neoborivi dokaz da je nedeljnik koji uređuje, Radar, ništa drugo do još jedna Šolakova igračka namenjena