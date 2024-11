Zelenski: Pod administracijom Donalda Trampa rat u Ukrajini će se brže završiti

Pod administracijom Donalda Trampa rat u Ukrajini će se brže završiti, izjavio je danas predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

– Svakako, sa politikom ovog tima koji će sada voditi Belu kuću, rat će se brže završiti. To je njihov pristup, njihovo obećanje svom društvu, a za njih je to takođe veoma važno – rekao je on za list Suspilni, preneo je Unian. Zelenski je kazao da se između njega i Trampa razvila konstruktivna interakcija i da je ukrajinska strana imala priliku da jasno iznese svoj stav o budućnosti sveta. – On (Tramp) je čuo osnovu na kojoj stojimo, nisam čuo ništa protiv našeg