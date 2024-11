U nedelju ujutro magla i mraz, tokom dana vedro: Temperatura do 12 stepeni

Preporučujemo

U Srbiji u nedelju jutro vedro i hladno, uz mraz, a u mnogim predelima i sa maglom. Tokom dana očekuje se sunčano i toplije vreme. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -6 do 0°C, maksimalna dnevna od 8 do 12°C. Vreme u Beogradu U Beogradu u nedelju ujutro vedro i hladno, u nižim delovima grada i duž reka i sa maglom. Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 0°C, na obodu