Sunčan jesenji dan, temperatura do 11 stepeni

Posle jutarnje magle, više sunca nego prethodnog dana. Sa zapada i jugozapada će stizati topliji vazduh. Jutarnja temperatura od -6 do 1 stepen, a najviša dnevna od 7 do 11. U Beogradu ujutru magla, a na rubu grada i mraz do -4 stepena. Dan sunčan, najviša dnevna temperatura 10 stepeni.

Prema prognozi za narednih sedam dana, početkom sledeće sedmice slab mraz očekuje se još samo u centralnoj i južnoj Srbiji. Tokom celog perioda očekuje se promenljivo vreme sa čestim temperaturnim oscilacijama, kao i prolazna naoblačenja sa kišom, na planinama sa snegom. U utorak i sredu duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u sredu na planinama i u košavskom području dostizati i udare olujne jačine. Sreda će biti i najtopliji dan kada se ponegde