Putin u tajnosti povukao drastičan potez! Ovo će šokirati Bajdena i Zelenskog: "On računa na 2 faktora"

Iako se ruski predsednik Vladimir Putin nije zvanično oglašavao od kako je "Njujork tajms" objavio da je američki lider Džozef Bajden dao odobrenje Ukrajini da gađa teritoriju Rusije američkim raketama, njegovi nedavni potezi ukazuju na to da se on već spremao na ovaj scenario.

Naime, u prethodnih nekoliko nedelja i meseci, Putin je premeštao sve ključne avione i vojnu opremu iz područja do kog mogu da stignu američke rakete. Iako Ukrajinci ovim raketama mogu da gađaju rusku teritoriju sve do Voronježa, pitanje je da li tamo postoji oprema koju mogu da unište. Analitičari sada smatraju da Putin zapravo računa na 2 faktora - povratak Trampa u Belu kuću, za kog se nada da će poništiti odluku Bajdena, kao i na to da ukrajinska operacija