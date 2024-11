Naneo teške telesne povrede radniku „Elektrodistribucije” koji je došao da otkloni kvar

On se sumnjiči da je juče, u popodnevnim satima, više puta udario pedesetšestogodišnjeg radnika „Elektrodistribucije“ koji je kod trafostanice otklanjao kvar na elektromreži. Radnik „Elektrodistribucije“ je, sa teškim telesnim povredama, zbrinut u Urgentnom centru Opšte bolnice Valjevo. R. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu. GZS