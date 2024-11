Vučić: Put Kraljevo – Novi Pazar biće finansiran, planirano i produženje ka Jarinju i severnoj Mitrovici

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će brza saobraćajnica Šabac-Loznica biti otvorena oko 15. decembra ove godine. “To će biti najduža brza saobraćajnica ili autoput, najduža deonica koju smo ikada u komadu otvarali.

Dakle, to je 54 kilometra čudesno spojenih sa Šabačkim mostom. Odmah se radi i brza sa obraćajnicom Slijepčević – Badovinci koja će biti gotova sledeće godine”, rekao je Vučić u obraćanju iz Palate Srbija. Dodao je da će, najkasnije za 20 dana, biti u potpunosti završena brza saobraćajnica do Valjeva. Naveo je da će deonica Kuzmin – Sremska Rača biti gotova do maja ili juna sledeće godine. “Ovo parče ovde koje je za nas veoma važno od suštinskog značaja do Požege,