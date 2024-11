Srbijo, popodne stiže žestok obrt

U Srbiji se danas popodne očekuje nagli pad temperature uz kišu koja će preći u sneg i susnežicu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Naoblačenje sa kišom koje će ujutro i pre podne zahvatiti Vojvodinu tokom dana će se proširiti i na ostale krajeve, a usled naglog zahlađenja od popodneva kiša će preći u susnežicu i sneg najpre na zapadu i jugozapadu, a zatim i u centralnim, južnim i istočnim krajevima. U nižim predelima centralne, zapadne i južne Srbije doći će do formiranja snežnog pokrivača visine do pet santimetara, a u brdsko - planinskim predelima od 10 do 15, lokalno i više. Duvaće umeren