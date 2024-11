Potpuno smo nespremni Za atomski rat: Vučić upozorava na katastrofu: Imamo samo 257.000 mesta u skloništima

Govoreći o ratu na istoku i uzavreloj situaciji na relaciji Ukrajina-Rusija, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić istakao je da poznavajući sve aktere, misli da se niko neće libiti da upotrebi svo oruđe koje ima, a da smo mi potpuno nespremni za atomski rat.

"Za Putina kažu, oni koji ga ne poznaju, "taj preti praznom puškom". Bude li ugrožena bezbednost Moskve i njegovih snaga, ne bude li video izlaza, ja vam unapred kažem on se dvoumiti neće ni časa. Mi smo potpuno nespremni u ovom trenutku, mi imamo 257.000 mesta u skloništima. I da bar dođemo do broja od milion, milion i po. Bilo ko u okruženju da bude meta isto nam se piše kao da smo mi. Moramo da obnavljamo infrastrukturu da dođemo do broja od oko milion i po