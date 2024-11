Vučić: Dobro znam Putina, neće se libiti da upotrebi nuklearno oružje…, ko misli drugačije, taj je budala

Hiljaditi dan je sukoba u Ukrajini, konstatovao je predsednik Srbije u Predsedništvu, večeras, i dodao da je ponosan time što je Srbija 1.000 dana uspela da izdrži bez ikakve promene svog stava, koji je zauzela peti ili šesti od početka sukoba.

Vi znate da, kao mali, uvek sam govorio da treba da se sakrijemo ispod kamena dok nevolja prođe, ali me nije sramota da kažem da treba da govorimo o miru, jer ovo što se sada dešava nas vodi u potpunu katastrofu. – Imate 10 stepenika do katastrofe a mi smo na devetom – rekao je Vučić. Vodi nas sve ovo do otvorenog nuklearnog sukoba, istakao je I naglasio da mislim da se niko neće libiti da upotrebi svo oruđe koje ima… – Odlično ih poznajem, naglasio je Vučić. Malo