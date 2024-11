FOTO: Na Fruškoj gori pao sneg

Sneg je večeras pao na Fruškoj gori.

Vozačima se savetuje oprez. Velika količina snega pala je danas na području Kaluđerskih bara na Tari, a sneg je počeo da pada i na Zlatiboru. Pogledajte prizore prvog snega. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je da će usled naglog pada temperature tokom večeri kiša preći u susnežicu i sneg, prvo na zapadu i jugozapadu, a zatim i