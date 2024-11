Maloletnik osumnjičen za masovno ubistvo u školi "Vladislav Ribnikar" dobio status oštećenog

Braniteljka roditelja dečaka osumnjičenog za masovno ubistvo u školi "Vladislav Ribnikar" Irina Borović izjavila je da dečak od danas ima status oštećenog u sudskom postupku protiv njegovih roditelja.

On je dobio status oštećenog jer su njegovi roditelji optuženi za zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica, na njegovu štetu. Borović je navela da su roditelji izneli odbranu za to krivično delo. Kako prenose beogradski mediji, otac maloletnika je negirao da je izvršio krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta. On je odbio da odgovara na pitanja tužilaca i advokata. Sledeće suđenje zakazano je za 9. decembar. Tužilaštvo je proširilo