U Srbiji danas promenljivo oblačno i hladno vreme

U Srbiji se ujutro očekuje prestanak snega i delimično razvedravanje, uz promenljivo oblačno i hladno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Severozapadni vetar slab do umeren, na istoku pre podne povremeno jak, popodne u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus dva do tri, a najviša dnevna od četiri na jugoistoku, do 10 na zapadu zemlje. Uveče novo naoblačenje, tokom noći mestimično s kišom koja će se u Negotinskoj Krajini i ponegde na visokim planinama lediti pri tlu. U Beogradu ujutro delimično razvedravanje, a potom promenljivo oblačno i hladno. Severozapadni vetar slab do