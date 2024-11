U Srbiji sutra ujutru oblačno uz provejavanje snega, kasnije tokom dana sunčano

U Srbiji će ujutru biti slab mraz i oblačno uz provejavanje slabog snega, dok se tokom dana očekuje razvedravanje i sunčano vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus četiri do jedan, a najviša od dva do osam stepeni. U Beogradu će pre podne biti umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Najniža temperatura biće od minus dva do nula, a najviša oko šest stepeni. Narednih dana biće pretežno sunčano i toplije. U drugoj polovini sledeće nedelje postepeni pad temperature i povećanje oblačnosti, a