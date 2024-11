Alija Balijagić u pritvoru: "Ne priča puno, fizički je zdrav"

Aliji Balijagiću Viši sud u Užicu odredio je pritvor do 30 dana. On još uvek nije zvanično saslušan, a očekuje se da će to biti učinjeno u ponedeljak.

"Sa njim su do sada razgovor vodili policajci. Nije puno rekao. Videćemo šta će biti u ponedeljak. Fizički je zdrav. Smešten je u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Užicu i pod pojačanim nadzorom," kaže za RINU izvor u policiji. Kod Balijagića su u trenutku hapšenja pronađene dve puške, za jednu se pretpostavlja da ju je uzeo iz kuće koja se nalazi u blizini kuće u kojoj je uhapšen. Njemu je dodeljen advokat po službenoj dužnosti. Ministar unutrašnjih poslova