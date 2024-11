"Prekjuče me je pozvao i 9 minuta: Molio..." Čeda Jovanović se oglasio povodom smrti Dragana Markovića Palme: "Jutros mi nije odgovorio na poziv" (foto)

U toku današnjeg dana je u 64. godini, posle kraće bolesti, umro Dragan Marković Palma, a sad se ovim povodom oglasio i političar Čeda Jovanović.

Dragan Marković Palma je, kako saznajemo, preminuo u svom domu, dok je Čeda na društvenim mrežama napisao sledeće: - Prekjuče me je pozvao i u monologu od devet minuta molio da opet stanem na noge i još jednu borbu dobijem, nudeći sebe za sve što mi treba. Jutros nije odgovorio na moj poziv. Uvek je bio čovek veći od svih razlika među nama. To za mene nikad neće umreti. Čeda je, podsetimo, nedavno operisao kičmu. On je prošle nedelje podelio video-snimak koji