Palma 5 dana pre smrti napravio oproštajnu večeru: „Bila je muzika, prijatelji, častili smo muzičare“

: Sinoć je u 64. godini, posle kraće bolesti, umro Dragan Marković Palma.

Dragan Marković Palma je preminuo u svom domu. On je pre pet dana napravio oproštajnu večeru za porodicu i nekoliko prijatelja, jer je slutio da je kraj, a Novica Tončev koji je bio njegov veliki prijatelj, takođe se našao na ovoj večeri, a sada se oglasio za „Blic“. „U nedelju sam bio kod njega. Ja sedim i pijem kafu, a Palma me zove i kaži dođi na Rtanj. Kaže dođi sportski obučen. Bila je muzika, prijatelji, častili smo muzičare, a onda me je pozvao da sednem sa