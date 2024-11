Vučić: Ponosan sam na Srbiju koju niko ne može da zaustavi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim radove na pruzi u Zemun polju, u blizini izgrađene brze pruge do Novog Sada i Subotice, i poručio da je ponosan na Srbiju koju, kako je rekao, niko ne može da zaustavi. "Narode, kao što sam rekao, nema predaje i Srbija ne sme da stane.

Nalazimo se u Zemun polju. Već 20 odsto ukupnih radova je završeno, to je pruga koja ide od centra grada, Novog Beograda, Zemuna, Zemun polja, Batajnice, do aerodroma Beograd, i zatim dalje ka Obrenovcu", rekao je Vučić u video snimku objavljenom na Instagram profilu @budućnostsrbijeav. On je istakao da se prvi put spaja aerodrom "Nikola Tesla" sa centrom grada i da će biti potrebno za tu relaciju manje od pola sata, oko 20 minuta. Rekao je i da danas radi više od