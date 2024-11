Pola Beograda zatvoreno zbog Petog beogradskog polumaratona: Ovo je detaljan spisak izmena u saobraćaju

Zatvaranja za saobraćaj će se vršiti u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

Tokom trajanja Petog beogradskog polumaratona, 23. i 24. novembra u Beogradu će biti izmenjen režim saobraćaja na ulicama Beograda. Saobraćaj će se odvijati na na sledeći način: * od 22 časa (23.11.) do 17 časova (24.11.), biće obustavljen saobraćaj, zauzet kolovoz i zauzeta parking mesta u ulicama: Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana, Trga Nikole Pašića, Prizrenska, Balkanska od Prizrenske do Kraljice Natalije; od 22 časa (23.11.) do 12 časova (24.11.), biće