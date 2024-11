BLOG UŽIVO „Džaba šaljete kordone na nas!“ Policija zatečena na spavanju: Aktivisti i opozicija šok akcijom zauzeli Stari savski most, u 13 sati ključni sastanak

: Aktivisti i pojedini opozicioni poslanici i odbornici su jutros rano blokirali Stari savski most u nameri da spreče njegovo rušenje.

Predstavnik Inicijative "Most ostaje" Đorđe Miketić pozvao je građane da im se pridruže u blokadi i optužio je policiju koja štiti radove da krši zakon. Aktivisti koji su jutros zauzeli Stari savski most pripremaju se za formiranje još jednog kampa na tom mostu, ovog puta sa novobeogradske strane. Poslanica SSP Marinika Tepić objavila je slike kako izgleda deo Starog savskog mosta koji je do jutros bio nedostupan za građane i gde već danima rade mašine. Evo na šta