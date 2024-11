FOTO, VIDEO: Aktivisti uspeli da dođu na Stari savski most

Opozicioni političari i aktivisti inicijative "Most ostaje" jutros su uspeli da priđu Starom savskom mostu u Beogradu.

Stranka slobode i pravde je saopštila da je "policija bezuspešno pokušala da izgura dve poslanice te stranke koje se, sa aktivistima protive njegovom rušenju". Policijska "marica" i kamion sprečavaju ih da odu dalje od prilaza mostu. Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović rekao je da su oko 5.30 jutros došli do mosta kako bi sprečili njegovo rušenje i da je tada došlo do kontakta sa policijom. "Pokušali smo da dođemo do mosta koji je