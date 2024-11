Vučić za BBC rekao da Srbija vodi nezavisnu politiku i da joj je cilj članstvo u EU

Beta pre 6 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u razgovoru za Bi-Bi-Si (BBC) istakao da je Srbija opredeljena za EU, da vodi nezavisnu srpsku politiku i želi dobre odnose sa susedima.

"I uradićemo sve neophodne reforme. Ubrzaćemo sve procese i daćemo sve od sebe da to završimo do kraja 2026. To ne znači da ćemo biti deo EU 2027. ili 2028 Ali hoćemo li reći najgore o našim tradicionalnim prijateljima i partnerima sa istoka, mi to danas imamo dobre odnose“, rekao je Vučić u emisiji "Hardtalk" za britanski javni servis BBC.

Na pitanje voditelja "da u EU vide znake nepoštovanja osnovnih ljudskih prava u Srbiji kao što su sloboda štampe i nezavisno pravosuđe, i da smatraju da se na taj način Srbija udaljava od EU", Vučić je rekao da je u poslednjem izveštaju Evropske komisije navedeno da je Srbija ostvarila ograničen napredak, što, kako je dodao, ne znači nazadovanje.

Rekao je da zato Srbija blisko radi sa ODIHR-om na poboljšanju propisa oko izbornih procesa i ostalog.

Odgovarajući na pitanje oko odnosa Srbije i Rusije i konstatacije da su se energetske veze dve zemlje produbile od početka ruske invazije na Ukrajinu Vučić je rekao da je trgovinska razmena Srbije i Rusije duplo manja nego što je bila, i da se Beograd trudi da diverzifikuje energetske izvore zbog čega je izgrađen interkonektor između Srbije i Bugarske.

"Zato smo počeli, ne samo da pregovaramo, već i da kupujemo gas od Azerbejdžana, ali i dalje dobijamo velike količine gasa iz Rusije“, rekao je Vučić.

Govoreći o sankcijama Rusiji, rekao je da Srbija sama odlučuje.

"Kao što vidite, imam samo jednu stolicu. Nema dve stolice. A naša stolica je da to znači da sami donosimo odluke. To znači da smo podržali Ukrajinu kada je u pitanju humanitarna pomoć, finansijska“, rekao je Vučić.

Negirao je da je i dalje prisutna velikosrpska ideologija i rekao da se u usvojenoj deklaraciji na skupu u Beogradu u potpunosti podržavae sporazum iz 1995, i rekao da ponavlja da podržava teritorijalni integritet BiH "u skladu sa međunarodnim javnim pravom i datumom sporazumu i teritorijalnom integritetu Republike Srpska u okviru BiH".

Vučić je naglasio da Srbija ima svoje granice u skladu sa Ustavom i međunarodnim pravom.

Govoreći o odnosu Beograda i Prištine rekao je da u procesu normalizacije nije traženo de fakto priznanje Kosova i da "tako nešto nigde nije ni napisano ni rečeno".

"Normalizacija znači da živimo u miru, stabilnosti, spokoju, da imamo slobodan protok robe, kapitala, ljudi, usluga, da razvijamo naše privrede, da počnemo da razgovaramo o različitim pitanjima i da pokušavamo da ih rešimo", rekao je Vučić.

(beta/cmg)

(Beta, 25.11.2024)