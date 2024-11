MUP: Utvrdićemo kada, gde i kako je uhapšeni I.K. (1950) zadobio povrede

NOVI SAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su 21. novembra I. K. (1950) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je, tokom protesta ispred Novosadskog suda, poprskao suzavcem u oči policijskog službenika. Nakon dovođenja, u prostorijama Policijske uprave, on je pregledan od strane lekara Službe hitne pomoći koja nije konstatovala postojanje bilo kakvih povreda, niti se I. K. žalio na bilo kakav zdravstveni problem. Budući da mu je određena mera zadržavanja do 48 sati, I. K. je sproveden u Policijsku stanicu Bečej, gde ga je, ponovo, pregledao lekar hitne