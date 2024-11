Dačić: Policija veoma tolerantna, ne treba zaboraviti zašto je stariji Novosađanin priveden

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je, povodom slučaja Novosađanina Ilije Kostića (74) kom su u policiji nanete teške povrede, da ne treba zaboraviti zašto je on priveden.

Dačić je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink rekao da je uhapšeni biber sprejem isprskao policajca, te da je to napad na službeno lice. "Naravno da to nije opravdanje i da nikome ne daje za pravo da zbog toga prekorači ovlašćenja", kazao je Dačić. Rekao je i da će se istina utvrditi i, ako je zaista bilo prekomerne upotrebe sile, oni koji su tukli uhapšenog čoveka će odgovarati. Ministar je rekao i da je policija do sada pokazala visok nivo tolerancije i