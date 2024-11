FOTO, VIDEO U toku blokada novosadskog suda, ponovo guranje opozicije i policije

Novosadska opozicija započela je novu blokadu zgrade novosadskog suda i tužilaštva kod Spensa.

09.20 - Ponovo je kdo kolskog prilaza sudu došlo do guranja opozicionara i pripadnika žandarmerije i policije. 09.04 - Goran Ješić potvrdio da je Tužilaštvo uložilo žalbu na puštanje, kaže s obrazloženjem da je on političar, da se očekuje da ide na mitinge. Na puštanje Gorana Vesića kaže: "Ja sam se stvarno nadao da ću s Vesarom biti cimer, dugo se nismo videli. Ovo što opozicija radi je istorijska stvar. To je ono što građani očekuju od njih", kaže on. 09.02 -